HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (2 Temmuz) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 ile son dakika kuvvetli yağış uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C

Az bulutlu

KONYA 18°C, 30°C

Az bulutlu

SİVAS 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 33°C

Az bulutlu

DÜZCE 18°C, 35°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 29°C

Az bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ila Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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ERZURUM 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 15°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatler Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

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DİYARBAKIR 19°C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu,

SİİRT 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu,

ŞANLIURFA 25°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu,