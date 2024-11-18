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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Bugün (19 Kasım) hava nasıl olacak? Salı günü yağmur var mı? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile son dakika uyarı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Bugün (19 Kasım) hava nasıl olacak Salı günü yağmur var mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika uyarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 00:07

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sıcaklıklar yurt genelinde hissedilir derecede düşerken, yeni hafta için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sivas, Hatay, Antalya, Mersin ve Adana'da kuvvetli yağış görülecek. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz. İstanbul'da Perşembe günü lodos ile birlikte şiddetli yağmur geliyor." dedi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, il il 19 Kasım hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sivas, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı, Adana'nın kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Bugün (19 Kasım) hava nasıl olacak Salı günü yağmur var mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika uyarı

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İSTANBUL'A UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

İstanbul bugün hafif yağmurlu 14 C, Perşembe lodos ile birlikte şiddetli yağmur geliyor. Sıcaklık 20 dereceyi geçebilir. Cumartesi de yağmur şiddetli, sıcaklık hafta sonu 10 dereceye düşer.

Bugünden haftanın görünüşü bu şekilde bu bir tahmindir ne kadar değişebilir göreceğiz.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Bugün (19 Kasım) hava nasıl olacak Salı günü yağmur var mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika uyarı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı, Adana'nın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Bugün (19 Kasım) hava nasıl olacak Salı günü yağmur var mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika uyarı

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KAYSERİ 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu

KONYA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Bolu ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu

DÜZCE 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Bugün (19 Kasım) hava nasıl olacak Salı günü yağmur var mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika uyarı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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ERZURUM 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

KARS -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

MALATYA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak

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