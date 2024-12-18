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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (19 Aralık) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı!

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#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (19 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden son dakika kar yağışı uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 20:11

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Kar yağışı Doğu Anadolu'da etkisini sürdürürken perşembe günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı görülecek. Sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Aralık hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (19 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden son dakika kar yağışı uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (19 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden son dakika kar yağışı uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -3°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 1°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (19 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden son dakika kar yağışı uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ARTVİN 2°C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan'ın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ardahan çevrelerinde batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM -5°C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

KARS -5°C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (19 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden son dakika kar yağışı uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (19 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden son dakika kar yağışı uyarısı

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