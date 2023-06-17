×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (18 Haziran) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#İstanbul#Meteoroloji
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (18 Haziran) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 22:17

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, son dakika uyarıda bulundu. Sağanak yağış yurdun birçok bölgesinde etkili olurken, pazar günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep’in batısı ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının ise İç Ege ve Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı ön görülüyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Haziran hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep’in batısı ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep’in batısı ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberin Devamı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (18 Haziran) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde (Muğla dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

A.KARAHİSAR 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

HATAY 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (18 Haziran) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

ANKARA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (18 Haziran) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (18 Haziran) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep çevrelerinin yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 33°C
Parçalı bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#İstanbul#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ KISA 2023 || En güzel, duygusal, anlamlı, farklı, kısa Babalar Günü mesajları ve sözleri 18 Haziran (Amcaya, eşe, dedeye, abiye özel)

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ KISA 2023 || En güzel, duygusal, anlamlı, farklı, kısa Babalar Günü mesajları ve sözleri 18 Haziran (Amcaya, eşe, dedeye, abiye özel)

#Babalar Günü Mesajları
YKS sınav süreleri | AYT ve YDT saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek YKS kaç dakika sürüyor, öğrenciler sınavdan ne zaman çıkacak

YKS sınav süreleri | AYT ve YDT saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? YKS kaç dakika sürüyor, öğrenciler sınavdan ne zaman çıkacak?

#YKS Sınavı
BAYRAM NE ZAMAN kaç gün kaldı 2023 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün İşte Kurban Bayramı tatili ve tarihleri

BAYRAM NE ZAMAN kaç gün kaldı 2023? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün? İşte Kurban Bayramı tatili ve tarihleri

#Kurban Bayramı Tarihi
Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak 2023 Depremzede kira ödemesi bayram öncesi verilecek mi İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu İşte sorgulama bilgisi

Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak 2023? Depremzede kira ödemesi bayram öncesi verilecek mi? İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! İşte sorgulama bilgisi!

#Depremzede
Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama (bilet numarası ile öğrenme) ekranı Milli Piyango Online | 17 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 218 milyon devretti

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama (bilet numarası ile öğrenme) ekranı Milli Piyango Online | 17 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 218 milyon devretti!

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları

BAKMADAN GEÇME!

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ KISA 2023 || En güzel, duygusal, anlamlı, farklı, kısa Babalar Günü mesajları ve sözleri 18 Haziran (Amcaya, eşe, dedeye, abiye özel)

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ KISA 2023 || En güzel, duygusal, anlamlı, farklı, kısa Babalar Günü mesajları ve sözleri 18 Haziran (Amcaya, eşe, dedeye, abiye özel)

#Babalar Günü Mesajları
YKS sınav süreleri | AYT ve YDT saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek YKS kaç dakika sürüyor, öğrenciler sınavdan ne zaman çıkacak

YKS sınav süreleri | AYT ve YDT saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? YKS kaç dakika sürüyor, öğrenciler sınavdan ne zaman çıkacak?

#YKS Sınavı
BAYRAM NE ZAMAN kaç gün kaldı 2023 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün İşte Kurban Bayramı tatili ve tarihleri

BAYRAM NE ZAMAN kaç gün kaldı 2023? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün? İşte Kurban Bayramı tatili ve tarihleri

#Kurban Bayramı Tarihi
Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak 2023 Depremzede kira ödemesi bayram öncesi verilecek mi İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu İşte sorgulama bilgisi

Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak 2023? Depremzede kira ödemesi bayram öncesi verilecek mi? İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! İşte sorgulama bilgisi!

#Depremzede
Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama (bilet numarası ile öğrenme) ekranı Milli Piyango Online | 17 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 218 milyon devretti

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama (bilet numarası ile öğrenme) ekranı Milli Piyango Online | 17 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 218 milyon devretti!

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları