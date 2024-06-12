×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Hava durumu tahminleri il il | Yarın (13 Haziran) hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Havalar Serinleyecek Mi
Hava durumu tahminleri il il | Yarın (13 Haziran) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 21:06

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Nem oranının yükselip termometrelerin artmasıyla beraber havalar ne zaman serinleyecek, merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre perşembe günü hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 13 Haziran hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bu akşam ve yarın (Perşembe) Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il | Yarın (13 Haziran) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Haberin Devamı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege'nin iç kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 26°C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il | Yarın (13 Haziran) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Haberin Devamı

SİNOP 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il | Yarın (13 Haziran) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 29°C
Az bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Iğdır ve Hakkari ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

VAN 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il | Yarın (13 Haziran) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#Havalar Serinleyecek Mi

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul plajları ne zaman açılıyor 2024 Büyükada, Caddebostan, Bakırköy Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajları açıldı mı İstanbul plaj fiyatları 2024

İstanbul plajları ne zaman açılıyor 2024? Büyükada, Caddebostan, Bakırköy Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajları açıldı mı? İstanbul plaj fiyatları 2024!

#İstanbul Plaj Ücretleri 2024
Şans Topu Sonuçları Sorgulama Ekranı 12 Haziran 2024 (Tek tıkla öğren) | Milli Piyango Online canlı Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı; 4 milyon TLyi aşan büyük ikramiye devretti

Şans Topu Sonuçları Sorgulama Ekranı 12 Haziran 2024 (Tek tıkla öğren) | Milli Piyango Online canlı Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı; 4 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye devretti!

#Şans Topu Sonuçları
FED FAİZ KARARI HAZİRAN 2024 SON DAKİKA || Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak Beklenti ve tahminler netleşti gözler Başkan Powellın açıklamasında

FED FAİZ KARARI HAZİRAN 2024 SON DAKİKA || Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti ve tahminler netleşti gözler Başkan Powell'ın açıklamasında

#Fed
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 RESİMLİ | Hediye notları için anlamlı, kısa, uzun, değişik, duygusal, farklı, en güzel Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri... Babalar Gününüz Kutlu Olsun

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 RESİMLİ | Hediye notları için anlamlı, kısa, uzun, değişik, duygusal, farklı, en güzel Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri... Babalar Günü'nüz Kutlu Olsun!

#Babalar Günü Mesajları
LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB 2024 | Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı Tarih belli oldu

LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB 2024 | Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? Tarih belli oldu!

#LGS Sonuçları 2024

EN SON HABERLER

İstanbul plajları ne zaman açılıyor 2024 Büyükada, Caddebostan, Bakırköy Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajları açıldı mı İstanbul plaj fiyatları 2024

İstanbul plajları ne zaman açılıyor 2024? Büyükada, Caddebostan, Bakırköy Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajları açıldı mı? İstanbul plaj fiyatları 2024!

#İstanbul Plaj Ücretleri 2024
Şans Topu Sonuçları Sorgulama Ekranı 12 Haziran 2024 (Tek tıkla öğren) | Milli Piyango Online canlı Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı; 4 milyon TLyi aşan büyük ikramiye devretti

Şans Topu Sonuçları Sorgulama Ekranı 12 Haziran 2024 (Tek tıkla öğren) | Milli Piyango Online canlı Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı; 4 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye devretti!

#Şans Topu Sonuçları
FED FAİZ KARARI HAZİRAN 2024 SON DAKİKA || Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak Beklenti ve tahminler netleşti gözler Başkan Powellın açıklamasında

FED FAİZ KARARI HAZİRAN 2024 SON DAKİKA || Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti ve tahminler netleşti gözler Başkan Powell'ın açıklamasında

#Fed
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 RESİMLİ | Hediye notları için anlamlı, kısa, uzun, değişik, duygusal, farklı, en güzel Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri... Babalar Gününüz Kutlu Olsun

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 RESİMLİ | Hediye notları için anlamlı, kısa, uzun, değişik, duygusal, farklı, en güzel Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri... Babalar Günü'nüz Kutlu Olsun!

#Babalar Günü Mesajları
LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB 2024 | Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı Tarih belli oldu

LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB 2024 | Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? Tarih belli oldu!

#LGS Sonuçları 2024