HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (11 Ekim) hava nasıl olacak? Cuma günü yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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KOCAELİ 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 32°C

Az bulutlu

MUĞLA 11°C, 31°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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AMASYA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 15°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C, 27°C

Az bulutlu

VAN 6°C, 23°C

Az bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık