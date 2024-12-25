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Hava durumu tahminleri il il son dakika uyarısı | Yarın (26 Aralık) hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den Kırklareli'ye uyarı: Sel, kar fırtına...

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Kırklareli Hava Durumu
Hava durumu tahminleri il il son dakika uyarısı | Yarın (26 Aralık) hava nasıl olacak Yağmur ve kar yağacak mı Meteorolojiden Kırklareliye uyarı: Sel, kar fırtına...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 21:55

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji raporu ile yayınlandı. Sağanak yağış ülkenin batı kesimlerinde görülürken, perşembe günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ve kar var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 26 Aralık hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı ve Sivas hariç), Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında) ile Muğla, Denizli çevreleri ve Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya çevreleri, Doğu Akdeniz'in batısı ile Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla Kırklareli'nin yüksekleri ile Akdeniz'in yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu tahminleri il il son dakika uyarısı | Yarın (26 Aralık) hava nasıl olacak Yağmur ve kar yağacak mı Meteorolojiden Kırklareliye uyarı: Sel, kar fırtına...

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Kırklareli çevreleri ile Edirne'nin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde güney kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden, zamanla bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

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EDİRNE 5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmurlu

İSTANBUL 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu,yağmurlu yüksekleri karlakrışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu tahminleri il il son dakika uyarısı | Yarın (26 Aralık) hava nasıl olacak Yağmur ve kar yağacak mı Meteorolojiden Kırklareliye uyarı: Sel, kar fırtına...

EGE
Çok bulutlu, kıyıları ile Muğla, Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın doğusunun sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 1°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yağmurlu

DENİZLİ 6°C, 14°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 16°C
Çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimi ile Batı Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Adana'nın kuzey ve batısı ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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ADANA 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu tahminleri il il son dakika uyarısı | Yarın (26 Aralık) hava nasıl olacak Yağmur ve kar yağacak mı Meteorolojiden Kırklareliye uyarı: Sel, kar fırtına...

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin(Sivas ve Çankırı dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın,doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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ANKARA 5°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı,

ESKİŞEHİR 4°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA 3°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

SİVAS 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Bolu ve Düzce çecrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu tahminleri il il son dakika uyarısı | Yarın (26 Aralık) hava nasıl olacak Yağmur ve kar yağacak mı Meteorolojiden Kırklareliye uyarı: Sel, kar fırtına...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın Malatya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -6°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

VAN -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Siirt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Kırklareli Hava Durumu

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Hava durumu tahminleri il il son dakika uyarısı | Yarın (26 Aralık) hava nasıl olacak Yağmur ve kar yağacak mı Meteorolojiden Kırklareliye uyarı: Sel, kar fırtına...

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