Hava durumu tahminleri il il son dakika raporu | Yeni haftada hava nasıl olacak? Yarın (6 Ocak) İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den kar uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu ile Ankara çevreleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Tokat çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ve Güney Doğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
YENİ HAFTADA KAR VAR MI?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, merak edilen soruları yanıtladı. Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
Kar İstanbul'a gelecek ama ne zaman geleceği hep merak konusu oluyor. Yılbaşında gelmeyecek demiştik, gelmedi ama 10-11'i gibi gelecek diyorduk, fakat sistem biraz gecikiyor. Balkanlar'da kalacak gibi duruyor. Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'a kar muhakkak gelecek. İstanbul'un kışı Ocak ve Şubat ayıdır zaten, Aralık'ta pek yağmaz. Şimdiye kadar 2 yılbaşında İstanbul'a kar yağmış.
Kar bu hafta ve önümüzdeki hafta pek gözükmüyor ama Salı'dan itibaren lodos hakim olacak. Hava sıcaklığı 4-5 derece artacak. 15-16 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Bugün Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz iç kesimlerinde kar yağışı var.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ilk saatlerde çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN 8°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara çevrelerinin bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR 1°C, 8°C
Parçalı bulutlu
KONYA 2°C, 8°C
Parçalı bulutlu
SİVAS -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
İlk saatlerde çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, Kastamonu çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, bölge genelinin zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -2°C, 12°C
İlk saatlerde çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 2°C, 14°C
İlk saatlerde çok bulutlu sağanak yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu
SİNOP 5°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 12°C
İlk saatlerde çok bulutlu sağanak yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Amasya dışında) bölgenin yağışlı geçeceği, Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklenen yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyılarında yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya dışında) bölgenin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -8°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -9°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışı
GAZİANTEP 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışı
ŞANLIURFA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı