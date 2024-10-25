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Hava durumu tahminleri il il son dakika | Hafta sonu (26 Ekim) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 ile kuvvetli yağış uyarısı: Cumartesi gününe dikkat!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il son dakika | Hafta sonu (26 Ekim) hava nasıl olacak Meteorolojiden 4 ile kuvvetli yağış uyarısı: Cumartesi gününe dikkat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 22:49

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul'da düşen hava sıcaklıkları ile beraber yarın yağmur yağacak mı? merak konusu olurken, hafta sonu için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, il il 25 Ekim hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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EDİRNE 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il son dakika | Hafta sonu (26 Ekim) hava nasıl olacak Meteorolojiden 4 ile kuvvetli yağış uyarısı: Cumartesi gününe dikkat

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 18°C
Az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 25°C
Az bulutlu

İZMİR 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il son dakika | Hafta sonu (26 Ekim) hava nasıl olacak Meteorolojiden 4 ile kuvvetli yağış uyarısı: Cumartesi gününe dikkat

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 4°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

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YOZGAT 1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinden görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Hava durumu tahminleri il il son dakika | Hafta sonu (26 Ekim) hava nasıl olacak Meteorolojiden 4 ile kuvvetli yağış uyarısı: Cumartesi gününe dikkat

AMASYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 13°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ERZURUM -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 4°C, 18°C
Az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il son dakika | Hafta sonu (26 Ekim) hava nasıl olacak Meteorolojiden 4 ile kuvvetli yağış uyarısı: Cumartesi gününe dikkat

VAN 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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