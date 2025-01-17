Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji raporu | Hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın (18 Ocak) yağmur ve kar var mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

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İSTANBUL 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -4°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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BOLU -2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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SAMSUN 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 1°C

Parçalı bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT 1°C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 13°C

Az bulutlu