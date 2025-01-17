Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji raporu | Hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın (18 Ocak) yağmur ve kar var mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -4°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -2°C, 8°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -11°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -12°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -7°C, 1°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT 1°C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 13°C
Az bulutlu