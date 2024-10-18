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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu (19 Ekim) hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu (19 Ekim) hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 21:30

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, hafta sonu için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Sivas çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise aralıklı yağmur görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur var mı? İşte, il il 19 Ekim hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu

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İSTANBUL 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu (19 Ekim) hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu (19 Ekim) hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

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ANKARA 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu

KONYA 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu (19 Ekim) hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

DÜZCE 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

ARTVİN 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu (19 Ekim) hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM -5°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu

VAN 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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