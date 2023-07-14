HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün hava nasıl olacak? Sıcak hava ne zamana kadar devam edecek? Meteoroloji'den çöl sıcakları uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 27°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 33°C

Az bulutlu

KASTAMONU 13°C, 34°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 32°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 12°C, 32°C

Az bulutlu

ERZURUM 10°C, 28°C

Az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°C

Az bulutlu

VAN 13°C, 29°C

Az bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık