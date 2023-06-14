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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (15 Haziran) hava nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi? Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'ya son dakika uyarı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak Yağış
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (15 Haziran) hava nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden Doğu Karadeniz ile Doğu Anadoluya son dakika uyarı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 23:57

Son dakika hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu. Konya'da zaman zaman gerçekleşen sağanak ve dolu yağış kenti olumsuz etkilerken, perşembe günü bazı illerde yeni yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Doğu Anadolu, Konya ve Sinop çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi? İşte, il il 15 Haziran hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya ve Sinop çevreleri ile bu akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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BURSA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (15 Haziran) hava nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden Doğu Karadeniz ile Doğu Anadoluya son dakika uyarı

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 31°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu

HATAY 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 18°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (15 Haziran) hava nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden Doğu Karadeniz ile Doğu Anadoluya son dakika uyarı

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ve Konya çevreleri ile bu akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu

KONYA 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

YOZGAT 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu

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ZONGULDAK 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (15 Haziran) hava nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden Doğu Karadeniz ile Doğu Anadoluya son dakika uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 19°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TRABZON 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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KARS 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (15 Haziran) hava nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden Doğu Karadeniz ile Doğu Anadoluya son dakika uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 34°C
Parçalı bulutlu

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak Yağış

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