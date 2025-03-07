Hava durumu tahminleri il il 8 Mart 2025 Cumartesi | Hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın yağmur var mı? Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya kar ve yağış uyarısı!

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Haberin Devamı

EDİRNE 3°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 15°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 5°C, 20°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 8°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 7°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 12°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

NEVŞEHİR 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 7°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

ARTVİN 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Şırnak'ın yağmurlu, Hakkari çevreleri ve Van'ın güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -6°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu yarın güney kesimleri karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

Haberin Devamı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve acık, doğusunun cok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 13°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 7°C, 13°C

Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 14°C, 18°C

Az bulutlu ve açık