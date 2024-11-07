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Hava durumu tahminleri il il 8 Kasım 2024 | Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji duyurdu!

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#Meteoroloji#İstanbul#Ankara
Hava durumu tahminleri il il 8 Kasım 2024 | Yarın hava nasıl olacak Sıcaklıklar artacak mı Meteoroloji duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 22:12

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken hafta sonuna doğru güzel haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. İstanbul'da da sıcaklık 18 derece olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 8 Kasım hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava Sıcaklığı: Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il 8 Kasım 2024 | Yarın hava nasıl olacak Sıcaklıklar artacak mı Meteoroloji duyurdu

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EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 8°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI -1°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR -1°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il 8 Kasım 2024 | Yarın hava nasıl olacak Sıcaklıklar artacak mı Meteoroloji duyurdu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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BOLU 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu

KARS -7°C, 8°C
Parçalı bulutlu

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MALATYA 1°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

VAN -2°C, 10°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

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