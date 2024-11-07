Hava durumu tahminleri il il 8 Kasım 2024 | Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji duyurdu!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava Sıcaklığı: Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 8°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 0°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI -1°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR -1°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KARS -7°C, 8°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 1°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
VAN -2°C, 10°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık