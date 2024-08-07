Hava durumu tahminleri il il (8 Ağustos 2024) yayınlandı | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Karadeniz'e yağış uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 27°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 35°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu
VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 31°C, 41°C
Az bulutlu ve açık