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Hava durumu tahminleri il il (8 Ağustos 2024) yayınlandı | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Karadeniz'e yağış uyarısı!

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il (8 Ağustos 2024) yayınlandı | Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Karadenize yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 23:02

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Hava sıcaklıklarının güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, seyretmesi beklenirken Karadeniz Bölgesi için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre perşembe günü Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 8 Ağustos hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KOCAELİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il (8 Ağustos 2024) yayınlandı | Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Karadenize yağış uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 27°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il (8 Ağustos 2024) yayınlandı | Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Karadenize yağış uyarısı

ISPARTA 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il (8 Ağustos 2024) yayınlandı | Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Karadenize yağış uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 35°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu

VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il (8 Ağustos 2024) yayınlandı | Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Karadenize yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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ŞANLIURFA 31°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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