Hava durumu tahminleri il il 7 Temmuz 2024 | Yarın hava nasıl olacak? Pazar günü yağmur var mı? Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sinop ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 22°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 25°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzey ve doğusunun, yarın (Pazar) Yozgat ve Sivas çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde merkez dahil kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin doğusunun, akşam ve gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Rize ve artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 21°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık