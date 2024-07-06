Hava durumu tahminleri il il 7 Temmuz 2024 | Yarın hava nasıl olacak? Pazar günü yağmur var mı? Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sinop ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 25°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzey ve doğusunun, yarın (Pazar) Yozgat ve Sivas çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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ANKARA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde merkez dahil kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin doğusunun, akşam ve gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DÜZCE 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Rize ve artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 21°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA 19°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık