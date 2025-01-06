Hava durumu tahminleri il il 7 Ocak 2025 | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den sağanak yağış, don ve buzlanma uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale, İzmir, Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu, yarın Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 10°C, 17°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE 6°C, 16°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın İzmir, Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 7°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 8°C, 16°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 12°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -3°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 4°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 7°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -15°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -14°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu
VAN -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu