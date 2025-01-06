Hava durumu tahminleri il il 7 Ocak 2025 | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den sağanak yağış, don ve buzlanma uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale, İzmir, Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu, yarın Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ÇANAKKALE 10°C, 17°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 6°C, 16°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın İzmir, Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 7°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 5°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 8°C, 16°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 12°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı

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AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -3°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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BOLU 0°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 4°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 7°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 5°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 5°C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ERZURUM -15°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -14°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -2°C, 7°C

Parçalı bulutlu

VAN -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu