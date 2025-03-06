Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 15°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 5°C, 18°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 8°C, 23°C
Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık
İZMİR 9°C, 21°C
Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık
MUĞLA 6°C, 22°C
Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -12°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -9°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 4°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık