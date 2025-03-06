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Hava durumu tahminleri il il 7 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul'a bahar havası geldi! Meteoroloji: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek...

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul Hava Durumu
Hava durumu tahminleri il il 7 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı İstanbula bahar havası geldi Meteoroloji: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek...
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 22:09

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. İstanbul'da hava sıcaklıkları yükselişe geçerken bahar havası kendisini gösterdi. Kentte 2 gündür sıcaklıklar artarken, önümüzdeki hafta ise termometrelerin 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Mart hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 15°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 5°C, 18°C
Az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il 7 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı İstanbula bahar havası geldi Meteoroloji: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek...

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EGE
Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 8°C, 23°C
Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık

İZMİR 9°C, 21°C
Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık

MUĞLA 6°C, 22°C
Parçalı, zamanla az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il 7 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı İstanbula bahar havası geldi Meteoroloji: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek...

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu tahminleri il il 7 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı İstanbula bahar havası geldi Meteoroloji: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek...

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -9°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il 7 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı İstanbula bahar havası geldi Meteoroloji: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek...

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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DİYARBAKIR 0°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 4°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul Hava Durumu

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