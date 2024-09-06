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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 7 EYLÜL 2024 | Hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı? Meteoroloji duyurdu: İstanbul ve 6 ilde etkili olacak!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 7 EYLÜL 2024 | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: İstanbul ve 6 ilde etkili olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 21:28

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Hafta sonu öncesi sıcaklıklar düşerken, birçok ile sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre cumartesi günü Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. İstanbul'da da yarın sağanak yağış bekleniyor. Yapılan açıklamada vatandaşlar sel ve dolu yağışına karşı tedbirli olmaları istendi. Peki, yarın hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte, il il 7 Eylül hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Osmaniye, Çankırı çevreleri, Hatay’ın kıyı, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İSTANBUL 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 7 EYLÜL 2024 | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: İstanbul ve 6 ilde etkili olacak

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 29°C
Az bulutlu

İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ANTALYA 28°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 7 EYLÜL 2024 | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: İstanbul ve 6 ilde etkili olacak

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 30°C
Az bulutlu

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YOZGAT 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 7 EYLÜL 2024 | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: İstanbul ve 6 ilde etkili olacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 7 EYLÜL 2024 | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: İstanbul ve 6 ilde etkili olacak

KARS 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 18°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 7 EYLÜL 2024 | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: İstanbul ve 6 ilde etkili olacak

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