HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (7 AĞUSTOS) | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra Akdeniz'in toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı az bulutlu geçeceği, yarın öğle saatlerinden itibaren Sakarya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

EGE

Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C

Açık

MUĞLA 22°C, 38°C

Açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°C

Parçalı az bulutlu yarın öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 32°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 30°C

Az bulutlu

KONYA 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 31°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği, yarın sabah saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Sinop ve Bartın ve çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

BOLU 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

AMASYA 17°C, 33°C

Parçalı çok bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KARS 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°C

Az bulutlu ve açık