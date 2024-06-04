Hava durumu tahminleri il il 5 Haziran 2024 | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika duyurdu: Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, akşam ilk saatlerde Bilecik, Kütahya, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın güney ve batı ile Bolu'nun güney ilçeleri, yarın öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK VE YAĞMUR GELİYOR

Hürriyet'e değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Haziran ayının ilk günlerinde Afrika sıcaklıklarını almaya başladık. Ayrıca bu sıcaklığın oluşmasında Arabistan'dan gelen Basra Alçak Basıncı'nın da etkisi çok büyük. Böylelikle hem nemli hem de ekstrem bir sıcak dalganın arasında kaldık. Bu sıcaklık tüm yurdu sardı” ifadelerini kullandı.

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Şu an sıcaklıkların mevsim normallerinin 7-8 derece üstünde olduğunun altını çizen Dr. Özdemir, “Ekstrem ısıya rağmen cuma akşam saatlerinden itibaren sıcaklık mevsim normallerine dönecek. Tahminlere göre 27-28 dereceleri göreceğiz. Bu da yurdun iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışa neden olacak gibi duruyor. Fakat kıyı bölgelerimizde yağış beklenmiyor” ifadelerini kullandı.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güneybatısı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

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DENİZLİ 25°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın öğleden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın güney ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Bolu'nun güney ilçeleri, yarın öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ZONGULDAK 22°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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ŞANLIURFA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık