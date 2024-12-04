Hava durumu tahminleri il il 5 Aralık 2024 | Yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika uyarı... Hafta sonuna dikkat!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara'doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Samsun, Ordu, Amasya, Çorum, Antalya, Isparta, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don, iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Perşembe günü Antalya çevrelerinde yağışlar bekliyoruz"

Macit, "Perşembe günü için Antalya çevrelerinde, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer yağışlar bekliyoruz. Yağışlar, yağmur ve sağanak şeklinde. Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yükseklerinde kar şeklinde yağışlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Hafta sonunda yurdun batı kesimlerinde yağışlarımız var"

Cuma günü ve hafta sonu beklenen hava durumunu da aktaran Macit, "Cuma ve hafta sonunda yurdun batı kesimlerinde yağışlarımız var. Marmara'nın batısı kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de aralıklı yağışlar görülmesini bekliyoruz. Bu yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde herhangi bir yağış beklemiyoruz. Yalnız sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte sis ve pus hadisesi görülebilir. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını isteyelim" diye konuştu.

"Haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları bekliyoruz"

Macit, "Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında şu anda. Ancak hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak artıyor ve haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının görülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ankara, İstanbul ve İzmir'de beklenen hava durumu

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit; Ankara, İstanbul ve İzmir'de beklenen hava durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Ankara'da önümüzdeki günlerde yağış beklemiyoruz. Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi var. Hava sıcaklığı perşembe 8 derece ama hafta sonunda 11 ila 12 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İstanbul'da da yağış beklemiyoruz. Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı hafta sonunda 15 ila 16 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de yağış beklentimiz var. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışımız var. Hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Dolayısıyla batı kesimlerde, Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de yağış var. Diğer bölgelerde hafta sonunda önemli bir yağış beklentimiz yok."

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İL İL HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 5°C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

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MANİSA 6°C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin veediliyor.

ADANA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara ve Konya, yarın sabah saatlerinde Kırıkkale çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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ANKARA 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Ordu, sabah saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TOKAT -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -15°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu