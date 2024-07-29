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Hava durumu tahminleri il il (30 Temmuz 2024) | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji yayınladı... Eyyam-ı bahur geliyor!

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#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
Hava durumu tahminleri il il (30 Temmuz 2024) | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji yayınladı... Eyyam-ı bahur geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 22:10

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sıcak havanın ardından İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak etkili olurken, yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre eyyam-ı bahur sıcakları ülkeye giriş yapıyor. Ordu ve Artvin çevrelerinde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar yaptığı açıklamada ağustos ayının ilk haftasında hava sıcaklığının İstanbul'da 34-35 derece ölçülebileceğini bildirdi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 30 Temmuz hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer ye çok bulutlu, Marmara (Balıkesir dışında), Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI GERİ GELİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, tarih boyunca temmuz sonu ile ağustos ayı başlarının takvimlere sıcak olarak işlendiğinden bu tarihlerin eyyam-ı bahur olarak bilindiğini belirtti.

Bazı takvimlerde bu tarihlerin "31 Temmuz-7 Ağustos", bazılarında ise "1-8 Ağustos" olarak kayda geçtiğini ifade eden Toros, "eyyam-ı bahur"un en sıcak günler demek olduğunu söyledi.

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Bu tarihlerin artık değişmeye başladığını dile getiren Toros, "Bu sene 21 Temmuz'da küresel bir sıcaklık rekoru kırdık. Rekorlar kırılan bir dönemdeyiz. Haziran ayında Türkiye sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına göre 3-6 derece daha sıcak geçti. Biz geçmişte temmuz sonu, ağustos başı yaşadığımız o en sıcak günleri, bugünlerde hep yaşıyoruz. Bu sene çok uzun sürdü. Afrika'nın kavurucu sıcaklıkları, Afrika üzerinde oluşmuş olan yüksek basınç alanlarının etkisiyle kuzeye doğru, Türkiye'yi de kapsayacak şekilde yukarıya doğru hareket etmiş durumda." ifadesini kullandı.

Hava durumu tahminleri il il (30 Temmuz 2024) | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji yayınladı... Eyyam-ı bahur geliyor

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 23°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KIRKLARELİ 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il (30 Temmuz 2024) | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji yayınladı... Eyyam-ı bahur geliyor

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ÇANKIRI 14°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinde parçalı bulutlu

SİVAS 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il (30 Temmuz 2024) | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji yayınladı... Eyyam-ı bahur geliyor

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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BOLU 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN 21°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il (30 Temmuz 2024) | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji yayınladı... Eyyam-ı bahur geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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