Hava durumu tahminleri il il 30 Ekim 2024 | Yarın hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın doğusu yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 14°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI 2°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 4°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
DÜZCE 7°C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ARTVİN 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 14°C
Az bulutlu
KARS -4°C, 13°C
Az bulutlu
MALATYA 3°C, 19°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
VAN -1°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık