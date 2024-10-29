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Hava durumu tahminleri il il 30 Ekim 2024 | Yarın hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il 30 Ekim 2024 | Yarın hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak Meteorolojiden sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 21:01

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Ekim ayının son günleriyle beraber pastırma sıcakları ne zaman? sorusu merak konusu olurken, Karadeniz Bölgesi için sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre çarşamba günü Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ön görülüyor. İstanbul'da da yerel sağanak görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 30 Ekim hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın doğusu yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı

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Hava durumu tahminleri il il 30 Ekim 2024 | Yarın hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak Meteorolojiden sağanak uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il 30 Ekim 2024 | Yarın hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak Meteorolojiden sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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BOLU 4°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il 30 Ekim 2024 | Yarın hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak Meteorolojiden sağanak uyarısı

ZONGULDAK 12°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ARTVİN 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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SAMSUN 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 14°C
Az bulutlu

KARS -4°C, 13°C
Az bulutlu

MALATYA 3°C, 19°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Hava durumu tahminleri il il 30 Ekim 2024 | Yarın hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak Meteorolojiden sağanak uyarısı

VAN -1°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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SİİRT 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

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