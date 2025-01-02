×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (3 OCAK 2025) | Yarın hava nasıl olacak? Cuma günü İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (3 OCAK 2025) | Yarın hava nasıl olacak Cuma günü İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden son dakika uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 22:26

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Sıcaklıklar İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde artarken cuma günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıklarının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Cuma günü yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Ocak hava durumu değerlendirmeleri.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

ÇANAKKALE 10°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

EDİRNE 3°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (3 OCAK 2025) | Yarın hava nasıl olacak Cuma günü İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden son dakika uyarı

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 9°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (3 OCAK 2025) | Yarın hava nasıl olacak Cuma günü İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden son dakika uyarı

ADANA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

MERSİN 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (3 OCAK 2025) | Yarın hava nasıl olacak Cuma günü İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden son dakika uyarı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (3 OCAK 2025) | Yarın hava nasıl olacak Cuma günü İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden son dakika uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

ERZURUM -15°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -12°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -5°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 3°C, 11°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT -2°C, 10°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (3 OCAK 2025) | Yarın hava nasıl olacak Cuma günü İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden son dakika uyarı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (3 OCAK 2025) | Yarın hava nasıl olacak? Cuma günü İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarı!

#Hava Durumu
FERDİ TAYFUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI NEDEN VEFAT ETTİ Ferdi Tayfurun hastalığı neydi İşte usta sanatçı Ferdi Tayfurun hayatı, biyografisi ve şarkıları hakkında bilgiler

FERDİ TAYFUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI NEDEN VEFAT ETTİ? Ferdi Tayfur'un hastalığı neydi? İşte usta sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatı, biyografisi ve şarkıları hakkında bilgiler!

#Ferdi Tayfur Kimdir
İnci Taneleri bu akşam (2 Ocak Perşembe) var mı yok mu İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman, neden yok, hangi gün yayınlanıyor 2 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı

İnci Taneleri bu akşam (2 Ocak Perşembe) var mı yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman, neden yok, hangi gün yayınlanıyor? 2 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı

#2 Ocak İnci Taneleri
MÜLK SURESİ ARAPÇA OKU - Tebareke Suresi Türkçe Okunuşu (Diyanet Meali), Anlamı ve Fazileti

MÜLK SURESİ ARAPÇA OKU - Tebareke Suresi Türkçe Okunuşu (Diyanet Meali), Anlamı ve Fazileti

#Tebareke Suresi
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı ve Diyanet Meali, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Bilgiler

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı ve Diyanet Meali, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Bilgiler

#Ayetel Kürsi

EN SON HABERLER

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (3 OCAK 2025) | Yarın hava nasıl olacak Cuma günü İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden son dakika uyarı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (3 OCAK 2025) | Yarın hava nasıl olacak? Cuma günü İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarı!

#Hava Durumu
FERDİ TAYFUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI NEDEN VEFAT ETTİ Ferdi Tayfurun hastalığı neydi İşte usta sanatçı Ferdi Tayfurun hayatı, biyografisi ve şarkıları hakkında bilgiler

FERDİ TAYFUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI NEDEN VEFAT ETTİ? Ferdi Tayfur'un hastalığı neydi? İşte usta sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatı, biyografisi ve şarkıları hakkında bilgiler!

#Ferdi Tayfur Kimdir
İnci Taneleri bu akşam (2 Ocak Perşembe) var mı yok mu İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman, neden yok, hangi gün yayınlanıyor 2 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı

İnci Taneleri bu akşam (2 Ocak Perşembe) var mı yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman, neden yok, hangi gün yayınlanıyor? 2 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı

#2 Ocak İnci Taneleri
MÜLK SURESİ ARAPÇA OKU - Tebareke Suresi Türkçe Okunuşu (Diyanet Meali), Anlamı ve Fazileti

MÜLK SURESİ ARAPÇA OKU - Tebareke Suresi Türkçe Okunuşu (Diyanet Meali), Anlamı ve Fazileti

#Tebareke Suresi
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı ve Diyanet Meali, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Bilgiler

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı ve Diyanet Meali, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Bilgiler

#Ayetel Kürsi