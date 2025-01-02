HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (3 OCAK 2025) | Yarın hava nasıl olacak? Cuma günü İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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ÇANAKKALE 10°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

EDİRNE 3°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 3°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 9°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

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MERSİN 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ERZURUM -15°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -12°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -5°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 3°C, 11°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT -2°C, 10°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 3°C, 13°C

Az bulutlu ve açık