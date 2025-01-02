HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (3 OCAK 2025) | Yarın hava nasıl olacak? Cuma günü İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 10°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) güney kesimleri hafif sağanak yağışlı
EDİRNE 3°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 9°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -15°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -12°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -5°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 3°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT -2°C, 10°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık