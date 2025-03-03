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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının Pazartesi günü yağışla birlikte kuzey ve iç kesimlerde azalacağı ancak Salı gününden itibaren tekrar artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 4°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 9°C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR 9°C, 15°C

Çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Hatay hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 17°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 17°C

Çok bulutlu

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MERSİN 12°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA 4°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS 0°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 2°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ARTVİN -2°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

AMASYA 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS -11°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Diyarbakır, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu