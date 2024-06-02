HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 3 HAZİRAN 2024 | Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece artacak...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 36°C

Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 23°C

Az bulutlu

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KIRKLARELİ 19°C, 34°C

Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ 22°C, 35°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C

Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 17°C, 33°C

Az bulutlu

HATAY 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 31°C

Az bulutlu

SİVAS 10°C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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ARTVİN 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 15°C, 32°C

Az bulutlu

TRABZON 18°C, 24°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 34°C

Az bulutlu

VAN 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık