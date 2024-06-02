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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 3 HAZİRAN 2024 | Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece artacak...

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 3 HAZİRAN 2024 | Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden sıcak hava uyarısı 3 ila 8 derece artacak...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 21:26

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam ederken, bir sıcak hava uyarısı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinde de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Haziran hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 36°C
Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 23°C
Az bulutlu

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KIRKLARELİ 19°C, 34°C
Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 3 HAZİRAN 2024 | Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden sıcak hava uyarısı 3 ila 8 derece artacak...

EGE
Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 17°C, 33°C
Az bulutlu

HATAY 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 3 HAZİRAN 2024 | Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden sıcak hava uyarısı 3 ila 8 derece artacak...

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 31°C
Az bulutlu

SİVAS 10°C, 29°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 3 HAZİRAN 2024 | Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden sıcak hava uyarısı 3 ila 8 derece artacak...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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ARTVİN 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 15°C, 32°C
Az bulutlu

TRABZON 18°C, 24°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 34°C
Az bulutlu

VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 3 HAZİRAN 2024 | Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden sıcak hava uyarısı 3 ila 8 derece artacak...

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak

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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 3 HAZİRAN 2024 | Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden sıcak hava uyarısı 3 ila 8 derece artacak...

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