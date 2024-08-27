×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Hava durumu tahminleri il il 28 Ağustos | İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Meteoroloji saat vererek uyardı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul Yağmur Yağacak Mı
Hava durumu tahminleri il il 28 Ağustos | İstanbulda yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteoroloji saat vererek uyardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 21:26

Son dakika hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Megakentte görülen yağış sonrası çarşamba günü için sabah saatlerine dikkat çekildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde de yağış bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte, il il 28 Ağustos hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay kıyıları, Bilecik ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatler İç Ege ile yarın öğle saatlerinde Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da çarşamba günü hava parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Haberin Devamı

Hava durumu tahminleri il il 28 Ağustos | İstanbulda yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteoroloji saat vererek uyardı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimleri ile bu akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu tahminleri il il 28 Ağustos | İstanbulda yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteoroloji saat vererek uyardı

Haberin Devamı

AFYONKARAHİSAR 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 23°C, 34°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 23°C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerinde doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ilk satlerde Antalya'nın iç kesimleri ile Göller yöresinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu

Hava durumu tahminleri il il 28 Ağustos | İstanbulda yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteoroloji saat vererek uyardı

ANTALYA 25°C, 31°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçerleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

ISPARTA 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 18°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

ESKİŞEHİR 16°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu. bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il 28 Ağustos | İstanbulda yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteoroloji saat vererek uyardı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°C
Az bulutlu

SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul Yağmur Yağacak Mı

BAKMADAN GEÇME!

Hava durumu tahminleri il il 28 Ağustos | İstanbulda yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteoroloji saat vererek uyardı

Hava durumu tahminleri il il 28 Ağustos | İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Meteoroloji saat vererek uyardı!

#Hava Durumu
Bugünkü maç programı (27 Ağustos Salı) || Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta Devler Liginde kritik karşılaşma Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı bugün mü

Bugünkü maç programı (27 Ağustos Salı) || Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta? Devler Ligi'nde kritik karşılaşma! Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı bugün mü?

#27 Ağustos Maç Programı
DGS sonuçları neden açıklanmıyor, bu hafta açıklanacak mı 2024 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

DGS sonuçları neden açıklanmıyor, bu hafta açıklanacak mı 2024? DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

#DGS Sınav Sonuçları 2024
GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI CANLI YAYIN İZLEME 🔴 || Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Galatasaray rövanş maçı şifreli mi

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI CANLI YAYIN İZLEME 🔴 || Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray rövanş maçı şifreli mi?

#Galatasaray
Bergen kimdir, ne zaman ve nasıl öldü Şarkıcı Bergenin mezarı neden kafeste, gerçek adı ne İşte hayatı film olan Bergenin şarkıları ve hayatı...

Bergen kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Şarkıcı Bergen'in mezarı neden kafeste, gerçek adı ne? İşte hayatı film olan Bergen'in şarkıları ve hayatı...

#Bergen Nasıl Öldü

EN SON HABERLER

Hava durumu tahminleri il il 28 Ağustos | İstanbulda yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteoroloji saat vererek uyardı

Hava durumu tahminleri il il 28 Ağustos | İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Meteoroloji saat vererek uyardı!

#Hava Durumu
Bugünkü maç programı (27 Ağustos Salı) || Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta Devler Liginde kritik karşılaşma Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı bugün mü

Bugünkü maç programı (27 Ağustos Salı) || Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta? Devler Ligi'nde kritik karşılaşma! Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı bugün mü?

#27 Ağustos Maç Programı
DGS sonuçları neden açıklanmıyor, bu hafta açıklanacak mı 2024 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

DGS sonuçları neden açıklanmıyor, bu hafta açıklanacak mı 2024? DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

#DGS Sınav Sonuçları 2024
GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI CANLI YAYIN İZLEME 🔴 || Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Galatasaray rövanş maçı şifreli mi

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI CANLI YAYIN İZLEME 🔴 || Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray rövanş maçı şifreli mi?

#Galatasaray
Bergen kimdir, ne zaman ve nasıl öldü Şarkıcı Bergenin mezarı neden kafeste, gerçek adı ne İşte hayatı film olan Bergenin şarkıları ve hayatı...

Bergen kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Şarkıcı Bergen'in mezarı neden kafeste, gerçek adı ne? İşte hayatı film olan Bergen'in şarkıları ve hayatı...

#Bergen Nasıl Öldü