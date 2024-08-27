Hava durumu tahminleri il il 28 Ağustos | İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Meteoroloji saat vererek uyardı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay kıyıları, Bilecik ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatler İç Ege ile yarın öğle saatlerinde Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da çarşamba günü hava parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimleri ile bu akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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AFYONKARAHİSAR 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 23°C, 34°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 23°C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerinde doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ilk satlerde Antalya'nın iç kesimleri ile Göller yöresinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçerleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ISPARTA 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 18°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR 16°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu. bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°C

Az bulutlu

SİİRT 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık