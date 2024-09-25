Hava durumu tahminleri il il 26 Eylül 2024 | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor! Pazartesi gününe dikkat!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
YAĞIŞLI HAVA GERİ DÖNÜYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:
Marmara bölgesine bu sıcak periyodun üzerine pazartesi gelecek yağışlı hava risk taşıyacaktır. Dikkat.
Türkiye 1 hafta içinde 2 mevsimi yasayacak. Özellikle kuzey bati bölgesi. Yaz ve sonbahar bu geçişler önemli hava olayları oluşturabilir. Pazara kadar yaz. Pazartesi sonbahar. Pazartesi Salı Marmara’ya dikkat.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu