Hava durumu tahminleri il il 25 Eylül 2024 | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyi ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

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KIRKLARELİ 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ESKİŞEHİR 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

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KONYA 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DÜZCE 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SİNOP 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

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KARS 4°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu