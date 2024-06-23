Hava durumu tahminleri il il 24 Haziran 2024 | Yeni haftada hava nasıl olacak? Havalar serinleyecek mi? Meteoroloji duyurdu: Çarşamba gününden sonra düşecek!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars, Hakkari, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güney, Van'ın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ DÜŞÜYOR

Yapılan değerlendirmelere göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü biraz azalacağı ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 37°C

Az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C, 32°C

Az bulutlu

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KOCAELİ 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 26°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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DÜZCE 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 38°C

Az bulutlu

ARTVİN 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı