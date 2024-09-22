HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 23 EYLÜL | Yarın hava nasıl olacak? Yeni haftada İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den 14 il için son dakika sarı kodlu uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta Akdeniz ve Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN 14 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre 14 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan iller Adıyaman, Bolu, Elazığ, Giresun, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce oldu.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Şen, Sağanak yağışların Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bartın ve Zonguldak çevresini tehdit ettiğini ve önümüzdeki 2 gün en önemli ve riskli hava olayı olacağını söyledi.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam kuzey çevreleri, yarın (Pazartesi) il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı ve doğusunun bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin, Rize, Ordu ve Samsun ile Trabzon'un doğu, Giresun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
GAZİANTEP 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
SİİRT 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
ŞANLIURFA 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği