HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 23 EYLÜL | Yarın hava nasıl olacak? Yeni haftada İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den 14 il için son dakika sarı kodlu uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta Akdeniz ve Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 14 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre 14 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan iller Adıyaman, Bolu, Elazığ, Giresun, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce oldu.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Şen, Sağanak yağışların Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bartın ve Zonguldak çevresini tehdit ettiğini ve önümüzdeki 2 gün en önemli ve riskli hava olayı olacağını söyledi.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam kuzey çevreleri, yarın (Pazartesi) il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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MANİSA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı ve doğusunun bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SİNOP 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin, Rize, Ordu ve Samsun ile Trabzon'un doğu, Giresun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

GAZİANTEP 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

SİİRT 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

ŞANLIURFA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği