HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 18 EKİM 2024 | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Yozgat, Sivas ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyıları, Bitlis, Muş, Van'ın kuzeybatısı, Diyarbakır, Siirt'in kuzeyi, Ağrı ile Iğdır'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Ege kıyıları, Marmara ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer hafif zirai don olayı bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don hadise olmasi tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Göller Yöresi'nin yükseklerinde zirai don bekleniyor.
ADANA 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Yozgat, yarın öğleden sonra Sivas ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don hadise tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 4°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 10°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 5°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 10°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu akşam Bitlis, Iğdır, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzeybatısının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 6°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır çevreleri ile Siirt'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 19°C
Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 15°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu