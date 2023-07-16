HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 17 TEMMUZ 2023 | Yarın hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
RİZE 20°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık