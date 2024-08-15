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Hava durumu tahminleri il il (16 Ağustos 2024) - Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar cuma günü düşecek!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il (16 Ağustos 2024) - Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar cuma günü düşecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 22:24

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Temmuz ve ağustos ayında bunaltıcı sıcaklar görülürken, havaların ne zaman serinleyeceği de gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Rize çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ve Van’ın doğu kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının Cuma ve Cumartesi günü iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, hafta başından itibaren tekrar artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 16 Ağustos hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Rize çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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KIRKLARELİ 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il (16 Ağustos 2024) - Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar cuma günü düşecek

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il (16 Ağustos 2024) - Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar cuma günü düşecek

HATAY 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı

ISPARTA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 12°C, 31°C
Az bulutlu

DÜZCE 18°C, 32°C
Az bulutlu

SİNOP 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 26°C
Az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il (16 Ağustos 2024) - Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar cuma günü düşecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

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SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Van’ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il (16 Ağustos 2024) - Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar cuma günü düşecek

VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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