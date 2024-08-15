Hava durumu tahminleri il il (16 Ağustos 2024) - Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar cuma günü düşecek!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Rize çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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KIRKLARELİ 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı

ISPARTA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

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BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 12°C, 31°C

Az bulutlu

DÜZCE 18°C, 32°C

Az bulutlu

SİNOP 21°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 26°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

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SAMSUN 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Van’ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık