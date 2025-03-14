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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KIŞ GERİ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son hava tahmin raporuna göre; ülkemiz 18 Mart Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.
Hava sıcaklıklarının salı günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ise ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
Vatandaşlarımızın sıcaklıklardaki ani düşüşle meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları, erken uyarıları takip etmesi önem taşımaktadır.
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Yine kar yağışını duyuyor olacağız önümüzdeki hafta. Yani yaklaşık 4-5 gün içerisinde, hatta bir hafta içerisinde diyebiliriz ki üzerimizdeki havada çok büyük değişiklikler bekliyoruz. Önümüzdeki hafta gelen soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirecek. Özellikle Batı Karadeniz'de yine İç Anadolu'da Ege'nin iç kesimleri yine Doğu Anadolu da tabii her zamanki gibi kar yağışını alacak yerler arasında; ama şurada özellikle vurgulamak istiyorum. Ankaralılar kar yağışını geçtiğimiz yağışlarda çok fazla alamadılar. Ankara'nın çevresine daha çok yağış düştü. Bu gelen sistem, kuzeyde gelen sistem Ankara'da da kar yağışı bırakacak. Ankaralılar bu sefer kara doyacak gözüküyor. Önümüzdeki Çarşamba'dan itibaren kar yağışı olasılığı çok daha yüksek" ifadelerini kullandı.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 12°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 8°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 9°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık