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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KIŞ GERİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son hava tahmin raporuna göre; ülkemiz 18 Mart Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Hava sıcaklıklarının salı günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ise ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

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Vatandaşlarımızın sıcaklıklardaki ani düşüşle meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları, erken uyarıları takip etmesi önem taşımaktadır.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Yine kar yağışını duyuyor olacağız önümüzdeki hafta. Yani yaklaşık 4-5 gün içerisinde, hatta bir hafta içerisinde diyebiliriz ki üzerimizdeki havada çok büyük değişiklikler bekliyoruz. Önümüzdeki hafta gelen soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirecek. Özellikle Batı Karadeniz'de yine İç Anadolu'da Ege'nin iç kesimleri yine Doğu Anadolu da tabii her zamanki gibi kar yağışını alacak yerler arasında; ama şurada özellikle vurgulamak istiyorum. Ankaralılar kar yağışını geçtiğimiz yağışlarda çok fazla alamadılar. Ankara'nın çevresine daha çok yağış düştü. Bu gelen sistem, kuzeyde gelen sistem Ankara'da da kar yağışı bırakacak. Ankaralılar bu sefer kara doyacak gözüküyor. Önümüzdeki Çarşamba'dan itibaren kar yağışı olasılığı çok daha yüksek" ifadelerini kullandı.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ADANA 12°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 8°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

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SİNOP 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 9°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 14°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ERZURUM -3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 6°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık