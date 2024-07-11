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Hava durumu tahminleri il il 12 Temmuz Cuma | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak
Hava durumu tahminleri il il 12 Temmuz Cuma | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 22:13

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Nem ve sıcaklıklarla beraber bunaltıcı hava ülke genelinde etkili olurken, birçok ilde sağanak yağış başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre cuma günü Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli yağış görülecek. İstanbul'da da sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Temmuz hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Karaman, Sivas, Kars, Ardahan, Iğdır çevreleri ile Aydın’ın kıyı, Isparta’nın doğu, Konya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik çevrelerinde yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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EDİRNE 23°C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 24°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 23°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 23°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il 12 Temmuz Cuma | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya çevrelerinde yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 24°C, 39°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 26°C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 26°C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar, Isparta'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 34°C
Az bulutlu

HATAY 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 20°C, 35°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il 12 Temmuz Cuma | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri, Sivas ve Karaman çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ANKARA 19°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 16°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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BOLU 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 22°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il 12 Temmuz Cuma | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il 12 Temmuz Cuma | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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