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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Köse, halk arasında "kocakarı soğukları" olarak bilinen ve özellikle 11-17 Mart tarihlerinde etkili olup ay sonuna kadar görülebilen soğuk hava koşullarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahar havasında esen rüzgarların aniden soğuk havaya dönüşmesi ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getiren Köse, şunları söyledi:

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"Bu, kış bitti anlamına gelmez. Mart ayı şakacı ve sürprizlere açık bir aydır. Sonrasında hava koşullarının yeniden soğuma ihtimali var. Kış kapıda olabilirmiş koşulları yeniden yaşanabilir aman dikkat. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözünü bir yere not ediniz. Zira mart henüz bitmedi ve ikinci yarısında kış koşulları yeniden yaşanabilir."

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 2°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kuzey kesimleri sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ANKARA 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA 4°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu