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Hava durumu tahminleri il il (12 Eylül 2024) | Yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 10 ile son dakika yağış uyarısı: Sel, dolu ve yıldırım...

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
Hava durumu tahminleri il il (12 Eylül 2024) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden 10 ile son dakika yağış uyarısı: Sel, dolu ve yıldırım...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 21:19

Son dakika hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den uyarı geldi. Eylül ayında sıcaklıkların düşmesiyle birçok ilde de yağışlar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Uşak, Afyonkarahisar, Kırklareli Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Çankırı ve Antalya'da sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kuvvetli olması ön görülürken, yapılan açıklamada vatandaşların da ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı tedbirli olmaları istendi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il 12 Eylül hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Uşak, Afyonkarahisar, Kırklareli Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Çankırı ve Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusu ile Antalya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Kırklareli, sabah saatlerinde itibaren Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu tahminleri il il (12 Eylül 2024) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden 10 ile son dakika yağış uyarısı: Sel, dolu ve yıldırım...

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Aydın, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri, yarın sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 20°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Antalya, Isparta ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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ADANA 23°C, 35°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 23°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu tahminleri il il (12 Eylül 2024) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden 10 ile son dakika yağış uyarısı: Sel, dolu ve yıldırım...

ISPARTA 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 17°C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA 17°C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

YOZGAT 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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SİNOP 24°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu tahminleri il il (12 Eylül 2024) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden 10 ile son dakika yağış uyarısı: Sel, dolu ve yıldırım...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bu akşam ilk saatler bölgenin kuzeydoğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu tahminleri il il (12 Eylül 2024) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden 10 ile son dakika yağış uyarısı: Sel, dolu ve yıldırım...

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açıkA

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