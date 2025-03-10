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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AFRİKA SICAKLARI GELİYOR

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada "Akdeniz’de sıcaklıklar 25 dereceleri gördü. Şimdi bu sıcak hava dalgası yurdun kuzeyine doğru yayılmaya başladı. Hatta mayıs sonu ve haziran başı görmemiz gereken sıcaklıkları bu hafta göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Afrika sıcaklarının 15 Mart’ta pik yapacağının altını çizen Adil Tek, “Cumartesi günü ülkemizin büyük bölümünde sıcakları hissedeceğiz, kavrulacağız diyebilirim. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de sıcaklık 25 derece ve üzerine çıkacak” dedi.

15 Mart’ta İstanbul’un iç kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerlerinin görüleceğine dikkat çeken Adil Tek, “İstanbul’da sahil kesimlerinde sıcaklık 21-23 derece civarlarında seyredecek. Ancak şehrin iç kesimlerinde, özellikle Anadolu Yakası’nın daha iç bölgelerinde sıcaklık 27-28 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRKLARELİ 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

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DENİZLİ 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

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ESKİŞEHİR 4°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 4°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

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ARTVİN 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 9°C

Parçalı bulutlu

KARS -6°C, 12°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 4°C, 20°C

Parçalı bulutlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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DİYARBAKIR 3°C, 23°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu