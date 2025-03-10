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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AFRİKA SICAKLARI GELİYOR
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada "Akdeniz’de sıcaklıklar 25 dereceleri gördü. Şimdi bu sıcak hava dalgası yurdun kuzeyine doğru yayılmaya başladı. Hatta mayıs sonu ve haziran başı görmemiz gereken sıcaklıkları bu hafta göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Afrika sıcaklarının 15 Mart’ta pik yapacağının altını çizen Adil Tek, “Cumartesi günü ülkemizin büyük bölümünde sıcakları hissedeceğiz, kavrulacağız diyebilirim. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de sıcaklık 25 derece ve üzerine çıkacak” dedi.
15 Mart’ta İstanbul’un iç kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerlerinin görüleceğine dikkat çeken Adil Tek, “İstanbul’da sahil kesimlerinde sıcaklık 21-23 derece civarlarında seyredecek. Ancak şehrin iç kesimlerinde, özellikle Anadolu Yakası’nın daha iç bölgelerinde sıcaklık 27-28 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
KIRKLARELİ 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 4°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -5°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KARS -6°C, 12°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 4°C, 20°C
Parçalı bulutlu
VAN -2°C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 23°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu