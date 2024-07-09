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Hava durumu tahminleri il il (10 Temmuz 2024) | Yarın hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den doğuya sağanak batıya sıcak hava uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il (10 Temmuz 2024) | Yarın hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden doğuya sağanak batıya sıcak hava uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 22:25

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji değerlendirmesi ile yayınlandı. Yurdun batı kesimlerinde nem oranı ve sıcaklıklar artarken doğuda da sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çarşamba günü Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak görülecek. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danımşanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların daha da artacağını belirtti. Peki, yarın hava nasıl olacak? Havalar serinleyecek mi? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Temmuz hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve (Bitlis, Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda bu akşam erken saatlerde ve yarın (Çarşamba) görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVALAR SERİNLEYECEK Mİ?

CNN TÜRK yayınında konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, şu uyarılarda bulundu:

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Hava hem çok sıcak hem de güneşin dik girdiği saatler. İstanbul'da 33 dereceye varan sıcaklıklar var. Öğle saatlerinde nemin düşük olması gerekmesine rağmen %70'lerde nem var. Akşamları %90'a çıkan nemler var. Bu nemden dolayı hissettiğimiz sıcaklık 39-40 derece. Vücudun sıcaklığını kuruması için terlemesi lazım. Terliyoruz ama kuruması lazım. Nemden dolayı ter kurumayınca sıkıntı yaşıyoruz. Bu haftada da sıcaklık devam edecek. 33 derecenin altına düşmeyecek.

Keşke bu iyi günümüz olsa da pazar günü yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Bugün Ege Akdeniz bölgeleri çok sıcak. 40 derece sıcaklıklar var. Kuzeydeki rüzgarlarla 50 dereceyi hissedebiliyorsn. İstanbul'a yarından sonra perşembe günü Anadolu yakasına yağmur girişi var. Ama bu nem devam edecek. Terleyip terimiz kurumayacak. Denize girenler de 11-17:00 saatleri arasında dikkat etsinler. Ağaç altlarına girsinler denizde durmasınlar.

Hava durumu tahminleri il il (10 Temmuz 2024) | Yarın hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden doğuya sağanak batıya sıcak hava uyarısı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı ve güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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EDİRNE 23°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Manisa hariç) iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C, 39°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İZMİR 27°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 25°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il (10 Temmuz 2024) | Yarın hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden doğuya sağanak batıya sıcak hava uyarısı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 29°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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ISPARTA 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam kuzey ve güneydoğu kesimlerinin, yarın (Çarşamba) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın kuzey ve batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 19°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Hava durumu tahminleri il il (10 Temmuz 2024) | Yarın hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden doğuya sağanak batıya sıcak hava uyarısı

ESKİŞEHİR 19°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 16°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba), bölgenin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 27°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Bitlis, Hakkari ve Şırnak dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 16°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il (10 Temmuz 2024) | Yarın hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden doğuya sağanak batıya sıcak hava uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeyi yer yer çok bulutlu bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 26°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 28°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

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