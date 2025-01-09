HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 10 OCAK CUMA | Yarın hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in güneybatı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabh saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL'A CUMARTESİ YAĞIŞ GELİYOR
Cumartesi günü yağışlı sistem Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kıyı Ege ile Marmara'da etkili olacak. Pazar günü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek.
10 OCAK İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in güneybatı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyı çevreleri sağanak yağışlı
EDİRNE 9°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -1°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -15°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -14°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -3°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -6°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 12°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Az bulutlu
SİİRT 1°C, 15°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu