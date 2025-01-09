HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 10 OCAK CUMA | Yarın hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in güneybatı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabh saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL'A CUMARTESİ YAĞIŞ GELİYOR

Cumartesi günü yağışlı sistem Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kıyı Ege ile Marmara'da etkili olacak. Pazar günü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek.

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10 OCAK İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in güneybatı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyı çevreleri sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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ADANA 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

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DÜZCE 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ERZURUM -15°C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -14°C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -3°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -6°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 12°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT 1°C, 15°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Az bulutlu