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Hava durumu tahminleri il il 10 Mart 2025 | Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklıklar yükseliyor... Meteoroloji: 9 derece artacak!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak
Hava durumu tahminleri il il 10 Mart 2025 | Yeni haftada hava nasıl olacak İstanbulda sıcaklıklar yükseliyor... Meteoroloji: 9 derece artacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 21:41

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul'da güneşli hava etkisini sürdürürken, yeni haftanın hava durumu değerlendirmeleri için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı, mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ayrıca İstanbul'da sıcaklıkların perşembe günü 21 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Peki, hava nasıl olacak? Yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Mart hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre İstanbul'da bugün 13 derece olan sıcaklık perşembe günü 21 dereceye çıkacak. Kentte yağış beklenmezken Çarşamba ve Perşembe günleri havanın kapalı olacağı öngörülüyor.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerin hava durumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Hava ısınmaya başladı. Öğle saatlerinde 15 dereceye kadar çıkacak. Türkiye'de ortalamanın 5-6 derece üstüne çıkıyor. Önümüzdeki hafta İstanbul Antalya olacak. Antalya ile İzmir ile aynı hava yaşanacak, Salı'dan sonra 4-5 gün sürecek. Yalancı bahar değil, bahar havası geliyor artık Türkiye'ye. Yağış yok ama bu sırada. Yüzde 70'lik doluluk oranı var ama Mayıs sonuna kadar bu değeri saklayabilecek miyiz bu önemli. 10 gün yağış yok. Yağışın yokluğu biraz problem yaratabilir. Anadolu'da buğday ve arpa kardeşlenme döneminde, bu dönemde yağış alırsa kardeşlenme ve ürün daha fazla olur. Kar geride kaldı, batıda kar yok ama Doğu'da Nisan'da da kar yapabilir. Artık Mart ayına kapıdan bakabilirsiniz. Kazma kürek yaktıracak hava geride kaldı. Batı'da kış olmaz artık.

Hava durumu tahminleri il il 10 Mart 2025 | Yeni haftada hava nasıl olacak İstanbulda sıcaklıklar yükseliyor... Meteoroloji: 9 derece artacak

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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EDİRNE 2°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il 10 Mart 2025 | Yeni haftada hava nasıl olacak İstanbulda sıcaklıklar yükseliyor... Meteoroloji: 9 derece artacak

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 6°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 5°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

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Hava durumu tahminleri il il 10 Mart 2025 | Yeni haftada hava nasıl olacak İstanbulda sıcaklıklar yükseliyor... Meteoroloji: 9 derece artacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ERZURUM -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -6°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 6°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -1°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hava durumu tahminleri il il 10 Mart 2025 | Yeni haftada hava nasıl olacak İstanbulda sıcaklıklar yükseliyor... Meteoroloji: 9 derece artacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 8°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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