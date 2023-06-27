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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 27 Haziran 2023 | Bugün (arefe günü) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 27 Haziran 2023 | Bugün (arefe günü) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 01:18

Hava durumu tahminlerini son dakika raporuyla yayınlayan Meteoroloji, salı günü için yeni uyarı verdi. Kurban Bayramı'nın arefe gününde sağanak yağışın Kütahya, Çankırı, Çorum, Amasya, Bayburt, Gümüşhane, Artvin çevreleri ve Ankara’da görüleceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için de saat verdi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün İstanbul'da öğle saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, il il 27 Haziran hava durumu raporu.

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Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kütahya, Çankırı, Çorum, Amasya, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin çevreleri, Ankara’nın kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah ve öğle saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KOCAELİ 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 27 Haziran 2023 | Bugün (arefe günü) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu

MERSİN 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 27 Haziran 2023 | Bugün (arefe günü) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

ANKARA 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 27 Haziran 2023 | Bugün (arefe günü) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Amasya, Çorum, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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RİZE 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AĞRI 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu

VAN 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 27 Haziran 2023 | Bugün (arefe günü) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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