×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 13 TEMMUZ | Yarın hava nasıl olacak? Sıcak hava devam edecek mi? Meteoroloji'den Marmara'ya yeni uyarı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Sıcak Hava
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 13 TEMMUZ | Yarın hava nasıl olacak Sıcak hava devam edecek mi Meteorolojiden Marmaraya yeni uyarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 22:20

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporuyla yayınlandı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede artacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 5 ile 10, diğer bölgelerde 2 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, il il 13 Temmuz hava durumu değerlendirmeleri.

Haberin Devamı

Son hava durumu değerlendirmelerine göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 13 TEMMUZ | Yarın hava nasıl olacak Sıcak hava devam edecek mi Meteorolojiden Marmaraya yeni uyarı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ADANA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 13 TEMMUZ | Yarın hava nasıl olacak Sıcak hava devam edecek mi Meteorolojiden Marmaraya yeni uyarı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 33°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu

KAYSERİ 12°C, 31°C
Az bulutlu

KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 31°C
Az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 30°C
Az bulutlu

SİNOP 22°C, 27°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 30°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C
Az bulutlu

TOKAT 15°C, 31°C
Az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 13 TEMMUZ | Yarın hava nasıl olacak Sıcak hava devam edecek mi Meteorolojiden Marmaraya yeni uyarı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 11°C, 29°C
Az bulutlu

ERZURUM 9°C, 26°C
Az bulutlu

MALATYA 18°C, 34°C
Az bulutlu

VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 13 TEMMUZ | Yarın hava nasıl olacak Sıcak hava devam edecek mi Meteorolojiden Marmaraya yeni uyarı

Haberin Devamı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#Sıcak Hava

BAKMADAN GEÇME!

ŞANS TOPU SONUÇLARI sorgulama ekranı bilet- ikramiye (millipiyangoonline.com) | 12 Temmuz 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; 890.628,15 TL sahibini buldu

ŞANS TOPU SONUÇLARI sorgulama ekranı bilet- ikramiye (millipiyangoonline.com) | 12 Temmuz 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; 890.628,15 TL sahibini buldu!

#Şans Topu Çekiliş Sonuçları
Fenerbahçe 1-3 Kızılyıldız (Maçın özeti)

Fenerbahçe 1-3 Kızılyıldız (Maçın özeti)

#Fenerbahçe
LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI ne zaman açıklanacak 2023 LGS tercih başvurusu hangi tarihte bitecek İşte MEB LGS takvimi

LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih başvurusu hangi tarihte bitecek? İşte MEB LGS takvimi

#LGS Tercih Sonuçları
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 13 TEMMUZ | Yarın hava nasıl olacak Sıcak hava devam edecek mi Meteorolojiden Marmaraya yeni uyarı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 13 TEMMUZ | Yarın hava nasıl olacak? Sıcak hava devam edecek mi? Meteoroloji'den Marmara'ya yeni uyarı!

#Hava Durumu
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 243 milyon devretti

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 243 milyon devretti!

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları

EN SON HABERLER

ŞANS TOPU SONUÇLARI sorgulama ekranı bilet- ikramiye (millipiyangoonline.com) | 12 Temmuz 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; 890.628,15 TL sahibini buldu

ŞANS TOPU SONUÇLARI sorgulama ekranı bilet- ikramiye (millipiyangoonline.com) | 12 Temmuz 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; 890.628,15 TL sahibini buldu!

#Şans Topu Çekiliş Sonuçları
Fenerbahçe 1-3 Kızılyıldız (Maçın özeti)

Fenerbahçe 1-3 Kızılyıldız (Maçın özeti)

#Fenerbahçe
LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI ne zaman açıklanacak 2023 LGS tercih başvurusu hangi tarihte bitecek İşte MEB LGS takvimi

LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih başvurusu hangi tarihte bitecek? İşte MEB LGS takvimi

#LGS Tercih Sonuçları
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 13 TEMMUZ | Yarın hava nasıl olacak Sıcak hava devam edecek mi Meteorolojiden Marmaraya yeni uyarı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 13 TEMMUZ | Yarın hava nasıl olacak? Sıcak hava devam edecek mi? Meteoroloji'den Marmara'ya yeni uyarı!

#Hava Durumu
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 243 milyon devretti

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 243 milyon devretti!

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları