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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 10 MAYIS 2023 | Yarın hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 10 MAYIS 2023 | Yarın hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne zaman artacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 22:23

Son hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu. Mayıs ayını serin geçiren ülke genelinde, havalar ne zaman ısınacak? sorusu gündeme gelirken, 10 Mayıs Çarşamba günü bazı illerde sağanak görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın İstanbul başta olmak üzere Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane ile Ankara'da yağmur bekleniyor. Diğer yandan kuzeybatı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, il il 10 Mayıs hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane ile Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane ile Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 10 MAYIS 2023 | Yarın hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne zaman artacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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DENİZLİ 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Çardak çevreleri, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 10 MAYIS 2023 | Yarın hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne zaman artacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

ADANA 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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ANTALYA 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimleri ile Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ESKİŞEHİR 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 10 MAYIS 2023 | Yarın hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne zaman artacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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BOLU 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kuvvetli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 10 MAYIS 2023 | Yarın hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne zaman artacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 27°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu

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