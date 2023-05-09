HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 10 MAYIS 2023 | Yarın hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane ile Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane ile Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Çardak çevreleri, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimleri ile Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kuvvetli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 27°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu