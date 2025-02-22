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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL: Yarın (23 Şubat) hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı kaç gün devam edecek? Meteoroloji'den Pazar günü için son dakika uyarı!

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#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL: Yarın (23 Şubat) hava nasıl olacak, kar yağacak mı İstanbulda kar yağışı kaç gün devam edecek Meteorolojiden Pazar günü için son dakika uyarı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 21:31

Kar yağışı İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde devam ederken, Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. 19 Şubat'tan itibaren etkisini artıran ve 4 gündür aralıklarla devam eden Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yeni hafta başına kadar sürmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında, 26 Şubat ile 10 Mart arasında ise mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre 23 Şubat Pazar günü İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kar yağışlarının kuvvetli olması bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Kar yağışı kaç gün devam edecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 23 Şubat hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Siirt çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL: Yarın (23 Şubat) hava nasıl olacak, kar yağacak mı İstanbulda kar yağışı kaç gün devam edecek Meteorolojiden Pazar günü için son dakika uyarı

İSTANBUL'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

En soğuk gece yarın akşam olacak. Bugün kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı aralıklı devam ediyor. Bu da Karadeniz'in göl etkisinden kaynaklanıyor. Bugün gece yarın öğlene kadar aralıklı kar devam edecek. Yarın akşam en soğuk günlerden birisi olacak. Gündüz sıcaklığı 2 derece devamında. Bu gece yüksek kesimlerde 60 km ye kadar rüzgar var. Bu da eriyen karı donduracak. Pazar gecesi İstanbul'da buzlanma olacak. Bu yüzden pazartesi günü de okulların tatil olma durumu var. Sabah saatlerinde aşırı derecede buzlanmaya gidecek İstanbul. Okul servislerinin ara sokaklara girmesi zor olacak. Sayın valimiz İstanbul için okulların tatil olup olmamasını düşünecektir ama benim fikrim olması yönünde.
Ankara'da pazar ve pazartesi günü ayaz kendisini gösterecek. Kuru soğuklar -10-15 dereceye kadar sürecek. Doğu'da da böyle olacak. Pazartesi günü aşırı soğuklara dikkat etmek lazım. Hipotermi riski çok yüksek oralarda. Dışarıda kalan hayvanlara ve diğer canlılara barınak yeri bulunmalı.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ile Kırklareli kıyılarının aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE -5°C, 4°C
Çok bulutlu

İSTANBUL -3°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ -7°C, 2°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

TEKİRDAĞ -2°C, 4°C
Çok bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL: Yarın (23 Şubat) hava nasıl olacak, kar yağacak mı İstanbulda kar yağışı kaç gün devam edecek Meteorolojiden Pazar günü için son dakika uyarı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -11°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 0°C, 8°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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ADANA -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL: Yarın (23 Şubat) hava nasıl olacak, kar yağacak mı İstanbulda kar yağışı kaç gün devam edecek Meteorolojiden Pazar günü için son dakika uyarı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Ankara çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA -10°C, -1°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -9°C, 0°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

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KAYSERİ -15°C, -2°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KONYA -8°C, -1°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -17°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -11°C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP -1°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ZONGULDAK -5°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL: Yarın (23 Şubat) hava nasıl olacak, kar yağacak mı İstanbulda kar yağışı kaç gün devam edecek Meteorolojiden Pazar günü için son dakika uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyılarında kuzeyli ve yer yer güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE -2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN -3°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT -11°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON -2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -19°C, -8°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ERZURUM -20°C, -12°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA -13°C, -1°C
Çok bulutlu

VAN -14°C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN -6°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

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