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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç) ile Çanakkale, Balıkesir, Sivas, Sinop, Van ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı; batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE -2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Salı) yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

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EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Muğla çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -9°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçelerinin aralıklı yağmurlu

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HATAY -3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -7°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -10°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -7°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -8°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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BOLU -11°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE -7°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -12°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA -6°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

SAMSUN -3°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

TOKAT -9°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

TRABZON 0°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -18°C, -7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -16°C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -10°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -16°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -8°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu