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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç) ile Çanakkale, Balıkesir, Sivas, Sinop, Van ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı; batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Salı) yağmur ve karla karışık yağmurlu
İSTANBUL 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Muğla çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -9°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçelerinin aralıklı yağmurlu
HATAY -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -7°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI -10°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -7°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -8°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -11°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE -7°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -12°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -6°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
SAMSUN -3°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere kar yağışlı
TOKAT -9°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
TRABZON 0°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -18°C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -16°C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -10°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -16°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -8°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT -7°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu