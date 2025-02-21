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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Tekirdağ’ın doğusu, Antalya'nın batı kıyı ilçeleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahmin raporuna göre bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Bugün ve yarın için turuncu kodlu alarm verilen iller Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce olurken Balıkesir, Bolu, Bursa, İstanbul, Samsun, Yalova, Karabük için de sarı kodlu alarm verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte kar yağışının öğle saatlerinden itibaren saatte 40 ila 60 kilometre hızındaki rüzgarla birlikte kuvvetleneceği ve pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

YARINKİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın doğusu ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -6°C, 4°C

Çok bulutlu

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İSTANBUL -2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ -3°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ -4°C, 4°C

Çok bulutlu, doğusu bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin kıyıları ve güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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A.KARAHİSAR -9°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Antalya'nın Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Finike, Demre ve Kumluca ilçeleri sağanak yağışlı

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ISPARTA -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA -8°C, -1°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -7°C, -1°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ -13°C, -4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA -8°C, -1°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

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BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -9°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -10°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP -1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK -4°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE -3°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN -2°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT -10°C, -1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

TRABZON -3°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -15°C, -8°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM -17°C, -10°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -12°C, -2°C

Çok bulutlu

VAN -8°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu